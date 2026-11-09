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09.11.2026 22:47:33
US stocks: Wall Street jumps as oil slide cools inflation worries; Nvidia slumps
The three major indices closed higher for the dayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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