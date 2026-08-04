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04.08.2026 16:18:11
US stocks jump after Bessent says deal to reopen Hormuz is imminent
Brent crude drops 4% as Iranian and Omani negotiators agree on temporary arrangement for shipping through waterwayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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