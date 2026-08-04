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04.08.2026 16:18:11

US stocks jump after Bessent says deal to reopen Hormuz is imminent

Brent crude drops 4% as Iranian and Omani negotiators agree on temporary arrangement for shipping through waterwayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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ATX schließt mit Gewinnen -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen mit kräftigen Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Dienstag erneut stärker. Auch an den US-Börsen ging es aufwärts. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mehrheitlich mit positiven Vorzeichen.
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