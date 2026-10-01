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02.10.2026 00:53:08
US tells France and Germany to release diesel stocks or face US export ban, sources say
Trump is considering a potential ban to help bring down US fuel pricesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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