Uranpreis

70,05
USD
-0,65
-0,93 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
21.01.2026 08:07:52

US uranium group to buy Australian miner in race to secure rare earths

Energy Fuels agrees $300mn deal to acquire Australian Strategic Materials in bid to create non-Chinese supply chainWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Wall Street stärker erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. An der Wall dürfte es nach oben gehen. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen