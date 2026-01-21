|
21.01.2026 08:07:52
US uranium group to buy Australian miner in race to secure rare earths
Energy Fuels agrees $300mn deal to acquire Australian Strategic Materials in bid to create non-Chinese supply chainWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Uranpreis
|70,05
|-0,65
|-0,93
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Wall Street stärker erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. An der Wall dürfte es nach oben gehen. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.