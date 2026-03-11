|
11.03.2026 18:45:00
USA: Benzin und Diesel werden immer teurer - ein Problem für Donald Trump
Donald Trump gelobte im Wahlkampf: Die Amerikaner werden sich wieder mehr leisten können. Nun schießen die Spritpreise wegen seines Kriegs immer weiter hoch. Der Iranschock hält laut US-Behörde wohl noch mindestens ein Jahr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2,12
|-0,06
|-2,89
|Super Benzin
|2,00
|-0,04
|-1,72