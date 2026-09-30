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30.09.2026 20:21:00

USA: Donald Trump will Europa zu Freigabe von Dieselreserven drängen

Donald Trump steht vor den Zwischenwahlen mit dem Rücken zur Wand. Nun versucht er offenbar, die Europäer zur Freigabe ihrer strategischen Dieselreserven zu zwingen – um die Preise in den USA zu drücken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegte sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
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