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21.07.2026 10:39:00
USA bieten Aluminium-Herstellern Zoll-Deal für höhere Produktion an
Bei 50 Prozent liegt der Zollsatz für den Import von Aluminium in die USA. Nun stellt die Regierung Herstellern einen Rabatt in Aussicht: Wenn sie mehr in den USA produzieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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