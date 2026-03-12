|
12.03.2026 04:22:21
USA geben Reserve frei: Trump kündigt an: Ölpreis wird sinken
Nach der Internationalen Energieagentur wollen auch die USA Millionen Barrel an Rohöl aus der Reserve auf den Markt pumpen. Noch ziehen die Ölpreise wegen des Iran-Krieges weiter an. US-Präsident Trump sagt bei einem Wahlkampfauftritt massiv fallende Kurse voraus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|100,38
|-1,37
|-1,35
|Ölpreis (WTI)
|96,11
|0,38
|0,40
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.