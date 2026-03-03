|
03.03.2026 10:41:49
USA haben kaum Probleme: So abhängig sind Staaten vom Öl aus dem Nahen Osten
Tanker stecken in der Straße von Hormus fest - wie lange, ist unklar. Die Öl-Preise steigen aktuell beträchtlich. Die Auswirkungen möglicher Lieferengpässe treffen aber nicht alle Industriestaaten gleichermaßen. Während die USA weitgehend autark sind, sieht das in China und Indien anders aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|77,40
|6,17
|8,66
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX rauscht ab -- DAX fällt deutlich unter 24.000 Punkte -- US-Börsen mit Kursrutsch erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag tief im Minus. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die US-Börsen werden in Rot erwartet. Die Märkte in Fernost verzeichneten am Dienstag Abschläge.