|
05.04.2026 19:30:00
Vanguard Says It Would Take Oil at $150 to Trigger a U.S. Recession. Here Is Where We Are Now and What Comes Next.
Oil has always been a crucial energy source for industrialized economies, and as oil prices surge, it can have a domino effect on other areas of the economy.Consumers are already paying more at the pump, with the national average gas price recently surpassing $4 per gallon. Businesses are not immune to these price hikes either, as surging gas prices also drive up shipping costs. Over time, that can cause the economy to contract as consumers spend less and companies tighten their belts through layoffs.While the chance of a U.S. recession beginning in 2026 is relatively low, it's still a possibility -- especially if oil prices remain high throughout the year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|109,69
|0,45
|0,41
|Ölpreis (WTI)
|112,41
|0,87
|0,78
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.