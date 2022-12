Vattenfall baut ersten großen Offshore-Windpark für Finnland

HELSINKI (dpa-AFX) - Der schwedische Energieversorger Vattenfall errichtet Finnlands ersten großen Offshore-Windpark. Der Park werde in Zusammenarbeit mit dem finnischen Forstverwaltungsunternehmen Metsähallitus in der Nähe von Korsnäs vor der finnischen Westküste gebaut und betrieben, wie Vattenfall am Dienstag mitteilte. Nach geplanter Inbetriebnahme Anfang der 2030er Jahre soll das Milliardenprojekt demnach so viel erneuerbare Energie erzeugen, wie mehr als zwei Millionen Wohnungen oder rund 250 000 mit Strom beheizte Einfamilienhäuser im Land pro Jahr verbrauchen.

Ein Ziel des Projekts ist es, Finnland beim Erreichen seiner Klimaziele zu unterstützen. Das nordische EU-Land hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Ausstoß klimaschädlicher Gase bereits bis 2035 auf netto null zu senken. Nach Angaben des finnischen Rundfunksenders Yle soll der Park aus 70 bis 100 Windrädern auf See bestehen./trs/DP/stw