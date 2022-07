VCÖ: Netto-Benzinpreis im EU-Vergleich am stärksten gestiegen

Der Netto-Benzinpreis, also ohne Steuern und Abgaben, ist in Österreich seit Kriegsbeginn im EU-Vergleich am stärksten gestiegen. Auch der Netto-Dieselpreis legte stärker zu als im EU-Schnitt. Das hat der VCÖ nach Analyse von Daten der EU-Kommission herausgefunden, wie er am Freitag mitteilte. Bei beiden Spritsorten betrug das Preisplus per 4. Juli 46 Cent pro Liter gegenüber dem 28. Februar. Im EU-Schnitt waren es laut VCÖ bei Benzin 35 Cent und bei Diesel 38 Cent.

Der VCÖ rät den Autofahrerinnen und Autofahrern, durch Fahrgemeinschaften, Temporeduktion und vorausschauendes Fahren Sprit zu sparen und bei kurzen Distanzen zu Fuß zu gehen oder das Fahrrad zu nehmen. Der Politik legt der Mobilitätsklub eine "Sondersteuer auf Übergewinne nach italienischem Vorbild" nahe.

pro/cri

APA