07.01.2026 16:23:37
Venezuela: Trump touts plan to get up to 50M barrels of oil
The US president has announced plans to acquire and sell between 30 and 50 million barrels of oil from Venezuela. Acting leader Delcy Rodriguez said her government, not a "foreign agent," controls Venezuela.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|62,71
|2,32
|3,84
|Ölpreis (WTI)
|57,76
|1,77
|3,16