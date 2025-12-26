|
Venezuela blockade: What it would mean for the Maduro regime and oil markets
US President Donald Trump has threatened Venezuela with a naval blockade to thwart its oil exports — a move that would hit the Maduro government hard but may leave global oil markets unfazed.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
