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18.09.2026 06:00:29
Venezuela nears deal to tap disputed $4bn gold reserve
The agreement would allow the interim government of Delcy Rodríguez to access fundingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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