24.12.2025 07:11:20
Venezuela passes bill criminalizing oil tanker seizures
The move comes after the US seized two tankers transporting Venezuelan oil this month. At an emergency UN meeting requested by Caracas, China and Russia accused the US of "bullying" the South American country.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
