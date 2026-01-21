|
Venezuela receives $300M in proceeds from first US oil sale
Interim president Delcy Rodriguez said the money from US sales of Venezuelan oil will be used to prop up the currency.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
