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07.09.2026 06:00:19

Venezuela-US oil deal risks violating local law

Contentious agreement may conflict with Venezuelan constitution, according to a leading opposition politician and analystsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
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