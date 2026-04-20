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20.04.2026 13:07:20
Venezuela's oil reform aims to lure private investors
After the US ousted Maduro and effectively seized control of Venezuela's oil industry, the country's economy has been transitioning rapidly. The interim government is wooing investors but lacks democratic backing.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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