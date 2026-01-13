|
13.01.2026 11:03:10
Venezuela’s Oil Riches Are Years Off, but Winners and Losers Will Emerge
Companies that already have operations in the country stand to benefit, but those that have profited from a standoff between Caracas and Washington could lose out.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|65,07
|0,77
|1,20
|Ölpreis (WTI)
|60,65
|1,15
|1,93
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: ATX tiefer aber trotzdem mit neuen Allzeithochs -- DAX knapp im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex ebenso leicht abgibt. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.