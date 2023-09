Verbund-Wasserstoff-Chef: Keine Frage mehr ob, sondern nur noch wie

In der Diskussion um Wasserstoff geht es nicht mehr um das "Ob", sondern nur noch um das "Wie". Das sagte der beim Verbund für Wasserstoff zuständige Hammead Ahrary im Gespräch mit der APA. Grüner Wasserstoff sei ein globales Thema geworden. Nun sei es notwendig, den aktuellen Bedarf zu dekarbonisieren und die steigende Nachfrage in Zukunft zu decken. Anwendungsgebiete sieht der Experte etwa in der Industrie, der Landwirtschaft und der Mobilität.

Die Nachfrage nach grünem Wasserstoff werde sich in Österreich bis 2030 auf rund 160.000 Tonnen belaufen, fünf Jahre später werde sich die Menge vervierfachen, bis 2040 dürfte der Bedarf auf rund 1,8 Mio. Tonnen pro Jahr steigen, erklärte Ahrary am Mittwoch beim Verbund Energy Summit am Wolfgangsee. Wichtig sei nun, "aus den Pilotprojekten herauszuwachsen" und stattdessen Projekte in einer Größenordnung anzugehen, die es erlaubt, die Nachfrage nach grünem Wasserstoff langfristig zu decken.

Unterschieden wird grundsätzlich zwischen grünem Wasserstoff, der zukünftig in großem Stil mit erneuerbarem Strom hergestellt werden soll, und grauem Wasserstoff, der heute hauptsächlich zum Einsatz kommt und aus fossilem Erdgas produziert wird. In beiden Fällen sind große Mengen an Energie notwendig.

Der Verbund konzentriert sich auf Sektoren, in denen es keine bessere Alternative zu Wasserstoff gibt. Es geht dann also um Prozesse, die nur schwer oder gar nicht elektrifizierbar sind. "Da sind wir bei Raffinerien, bei der Chemie, bei der Stahlindustrie, bei Aluminium oder Zement", sagte Ahrary. So müssen Treibstoffe bei der Produktion in Raffinerien etwa entschwefelt werden. Derzeit kommt hier grauer Wasserstoff zum Einsatz, in Zukunft soll der Prozess grün werden.

Auch bestehende Gasturbinen können auf Wasserstoff umgerüstet werden. Daneben gibt es auch jetzt schon reine Wasserstoff-Turbinen, die dann zum Einsatz kommen sollen, wenn ausreichend grüner Wasserstoff vorhanden ist. In der Düngemittelherstellung wird grüner Wasserstoff ebenfalls gebraucht.

In der Mobilität zeigt sich ein differenziertes Bild. "Im Personenkraftverkehr sind wir relativ gut unterwegs mit Elektromobilität", sagte Ahrary. Auch Nutzfahrzeuge seien gut elektrifizierbar. Bei Schwerlastverkehr auf weiter Strecke "kommt dann E-Mobilität sichtbar an ihre Grenzen", das sei ein Einsatzgebiet für Wasserstoff. Auch im Schiffsverkehr ortet der Experte großes Potenzial für Wasserstoff.

Im Lkw-Verkehr sieht Ahrary ein "Henne-Ei-Problem", Spediteure würden keine Wasserstoff-Laster kaufen, weil es keine Tankstellen gibt und auch Lkw-Bauer würden sich deshalb mit ihrem Angebot zurückhalten. Tankstellen gebe es wiederum keine, weil die Nachfrage zu gering ist. Das Bundesland Bayern investiere derzeit viel in seine Tankstelleninfrastruktur, damit "ergibt das eine das andere, insofern finde ich diesen Move sehr clever".

Ob der Einsatz von grünem Wasserstoff bei Zügen Sinn macht, komme auf den Einzelfall an. Zuletzt viel diskutiert wurde etwa die geplante Wasserstoffbahn im Zillertal, die im Fall der Umsetzung vom Verbund beliefert werden würde. Hier seien verschiedenen Varianten geprüft worden, Ahrary hält das Projekte "nach wie vor für sinnvoll". Auch bei Bussen gebe es Potenzial für den Einsatz von Wasserstoff, aktuell liege der Fokus am Markt allerdings woanders.

In der Raumwärme gebe es hingegen deutlich bessere Alternativen zum Wasserstoff, sagte Ahrary und verwies etwa auf Wärmepumpen. Auch hier gebe es Schwierigkeiten, beispielsweise bei der Umstellung von Gasetagenheizungen im Wiener Altbau, dennoch sei Wasserstoff hier keine Alternative. Technisch könnte eine Gasheizung zwar auf Wasserstoff umgestellt werden, in absehbarer Zeit werde Wasserstoff Erdgas aber nicht komplett ersetzen können. Um mit Wasserstoff heizen zu können, müsste man dann also ein eigenes zusätzliches Wasserstoff-Leitungsnetz einbauen.

Der Bedarf an grünem Wasserstoff könne langfristig nicht mit der Produktion im Inland abgedeckt werden. Der Verbund habe deshalb verschiedene Routen für die Beschaffung geprüft. Möglich wäre etwa der Import von der Nord- und Ostsee, wo grüner Wasserstoff mittels Strom aus Off-Shore-Windanlagen produziert werden könnte. Eine weitere Option biete Nordafrika. Wasserstoff könnte von dort über das bestehende Leitungsnetz aus Tunesien nach Sizilien und weiter über Italien nach Österreich transportiert werden. Auch Spanien könnte langfristig zum Wasserstoff-Lieferanten werden.

Das bestehende Gasleitungsnetz könne relativ einfach nachgerüstet werden. "Wir brauchen mindestens zwei Stränge", sagte Ahrary. Man könne nicht einfach eine bestehende Gasleitung nehmen und dort Wasserstoff durchschicken, weil auf absehbare Zeit auch noch Erdgas gebraucht werde. Im besten Fall gibt es bereits einen zweiten Strang, "wir werden einen Abwärtstrend für Gas sehen, es gibt heute schon Stränge oder ganze Leitungsabschnitte, die nicht mehr gebraucht werden".

Das sei etwa beim sogenannten Südkorridor weitgehend der Fall, der Wasserstoff aus Nordafrika nach Europa bringen soll. "Der Korridor ist deshalb so interessant, weil man auf vieles, was bereits existiert, zugreifen kann. Das macht das ganze natürlich günstiger," erklärte Ahrary.

