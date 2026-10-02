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02.10.2026 06:04:14
Vergleichsportal rechnet vor: Iran-Krieg könnte Gaspreis um bis zu 20 Prozent treiben
In diesen Tagen beginnt die Heizsaison. Eines der führenden Vergleichsportale Deutschlands erwartet, dass eine Familie für Gas im Schnitt rund 400 Euro mehr im Jahr zahlen wird als vor dem Iran-Krieg.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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