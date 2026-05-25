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25.05.2026 06:11:31
Vessels carrying Middle East oil, LNG exit blockaded Hormuz, head for Pakistan, China
They are among a handful of supertankers exiting the Gulf in May via a transit route that Iran has ordered ships to...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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