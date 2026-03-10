|
10.03.2026 14:56:29
Viel mehr Buchungen dank Krise?: Hohe Benzinpreise spürt auch die Deutsche Bahn
Statt zwei Euro und mehr pro Liter Kraftstoff zu bezahlen, schwenken anscheinend so einige Autofahrer um. Die Bahn verzeichnet deutlich mehr Buchungen im Fernverkehr und geht davon aus, dass es einen Zusammenhang zum Nahostkrieg gibt. Noch will man sich aber nicht abschließend festlegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
