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06.10.2026 15:39:08
Vitol chief warns of tanker shortage and risk of $200-a-barrel oil
Head of world’s largest independent oil trader says shipping squeeze is creating new bottleneck despite increased Gulf flowsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
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