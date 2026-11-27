Der schwächere Euro dämpft die Goldverluste im Euroraum, doch was bleibt vom Puffer, wenn die Fed im Dezember die Zinsen erwartungsgemäß anhebt?

Ein schwacher Euro polstert den Goldrückgang für Anleger im Euroraum

Fed-Zinsen belasten das zinslose Edelmetall zusätzlich

Währungssicherung bei Gold -ETFs bringt Vorteile und Mehrkosten mit sich

Gold hat im bisherigen Jahresverlauf in Euro deutlich weniger verloren als in US-Dollar, weil der Euro zum Dollar schwächer notiert als zum Jahresbeginn. Nach dem Kursrutsch am Mittwoch auf ein Tief seit mehr als einem Jahr stellt sich die Frage, wie lange dieser Währungspuffer Anlegern im Euroraum hilft.

Schwacher Euro dämpft den Goldverlust

Gold wird weltweit in US-Dollar je Feinunze gehandelt, der Euro-Preis ist lediglich eine Umrechnung. Für Anleger im Euroraum hat dies in diesem Jahr bisher einen positiven Effekt. Der Puffer ergibt sich aus der Entwicklung des Euro, der seit Jahresende 2025 gegenüber dem US-Dollar an Wert verloren hat. Genau dieser Kursverlust hat den Rückgang des Goldpreises für Anleger in der Eurozone abgefedert. Für Anleger im Euroraum bleibt damit entscheidend, ob der Euro schwach bleibt.

Fed-Kurs belastet Gold

Reuters führte den kräftigen Rückgang am Mittwoch auf robuste US-Inflationsdaten und eine stärker als zunächst geschätzt gewachsene US-Wirtschaft im dritten Quartal zurück. Das verstärkt laut der Agentur die Erwartung einer Zinserhöhung der Fed im Dezember und einer weiteren Anfang 2027. Laut CME FedWatch rechnen die Märkte im Dezember fest mit dem Schritt und sehen für Januar eine große Wahrscheinlichkeit für eine größere Erhöhung um 50 Basispunkte. Hohe Zinsen erhöhen die Opportunitätskosten von zinslosem Gold.

Zur Währungswirkung sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets am Mittwoch, ein stärkerer Dollar könne die Verluste auf Eurobasis teilweise abfedern, eine Aufwertung des Euro könne sie verstärken. Wie stark der Wechselkurs in beide Richtungen wirkt, zeigt 2025: Gold legte laut Kettner in Dollar um 66,5 Prozent zu, in Euro um 47,5 Prozent. Kettner zählt höhere US-Zinsen zu den Gründen für den schwächeren Euro.

Stützen und Stolpersteine für Gold-Anleger

Als Gegengewicht dienen Notenbankkäufe: Sie lagen laut World Gold Council im dritten Quartal netto bei 321 Tonnen, 42 Prozent über dem Vorjahresquartal. Han Tan, Chefmarktanalyst bei Bybit, sagte Reuters am Donnerstag, Gold dürfte sich erst nachhaltig erholen, wenn der Markt das Ende des Zinserhöhungszyklus der Fed erkenne. TD Securities hielt es daneben für wahrscheinlich zu früh, einen Boden auszurufen, sah aber im Jahr 2027 Aufwärtspotenzial Richtung 5.000 US-Dollar je Unze.

Für ETF -Anleger gilt laut Spargold: Produkte ohne Währungssicherung unterliegen demselben Wechselkurseffekt wie physisches Gold, gesicherte Varianten schalten ihn aus, kosten aber mehr. Der Anbieter nennt jährliche Kosten von rund 0,30 bis 0,45 Prozent im Jahr gegenüber 0,15 bis 0,25 Prozent ohne Sicherung. Steuerlich zählen laut Kettner Kauf- und Verkaufspreis in Euro, der Wechselkurs wird nicht gesondert besteuert.

Fed-Entscheidung im Dezember im Fokus

Gespannt warten Anleger nun auf die Dezember-Sitzung der Fed: Bestätigt sie die erwartete Zinserhöhung und signalisiert zugleich ein nahes Ende des Zyklus, dürfte das für den Goldpreis wie für den Euro-Dollar-Kurs zählen, an dem sich der Währungspuffer misst.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.at

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