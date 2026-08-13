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13.08.2026 15:46:04
Wall St opens higher as investors weigh weaker oil, PPI data
[NEW YORK] Wall Street’s main indexes opened higher on Thursday (Aug 13) as crude oil prices fell, improving risk appetite, while investors...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.