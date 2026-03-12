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12.03.2026 14:41:49
Wall St opens lower as Middle East tensions lift oil prices to US$100
[NEW YORK] Wall Street’s main indexes opened lower on Thursday (Mar 12) as oil prices surged to nearly US$100 a barrel, fanning...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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