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15.04.2026 19:40:00
Wall Street Has Proven Resilient Through a Geopolitical Shock, a Rate Freeze, and $110 Oil. Here Is What That Tells Long-Term Investors.
Ever since the Iran war started on Feb. 28, the news has been full of alarming headlines, dire predictions, and tragic stories of human suffering. The price of oil had spiked to over $110 a barrel, the Federal Reserve has paused interest rate cuts due to worries about higher inflation, and the world is facing uncertainty about when (or if) the Strait of Hormuz will be open to economically vital shipments of oil and gas anytime soon.But despite this geopolitical crisis, the stock market has been surprisingly resilient. The S&P 500 index is up about 1.8% year to date and has gained about 10% since March 30. The rest of the world is doing even better -- the Vanguard Total International Stock Index Fund ETF (NASDAQ: VXUS) is up 9.8% year to date.^SPX data by YCharts.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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