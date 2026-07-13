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13.07.2026 08:09:54
Wall Street tech stocks fall after Asian chipmakers hammered
New clashes over control of Strait of Hormuz put investors in ‘risk-off’ modeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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