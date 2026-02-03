|
03.02.2026 18:43:00
Wall Street’s ‘smart money’ bought gold and silver just before they crashed. Learn from their predictable mistakes.
It should surprise absolutely nobody that global fund managers were heavily overinvested in commodities just before commodity prices collapsed at the end of last week.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 939,40
|-24,79
|-0,50
|Silberpreis
|80,51
|-7,85
|-8,88