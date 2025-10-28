|
28.10.2025 12:09:47
War es das mit der Rally?: Gold rauscht in die Tiefe
Der Goldpreis schien nur eine Richtung zu kennen: nach oben. Doch plötzlich geht es abwärts. In der Branche gibt man sich gelassen und spricht von einer gesunden Entwicklung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 010,95
|-27,74
|-0,69