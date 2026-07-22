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22.07.2026 19:07:49
Warnung vor Diesel-Engpass: Zerstörung russischer Raffinerien treibt europäische Spritpreise in die Höhe
Das größte Risiko der Kraftstoffversorgung geht trotz der jüngsten Eskalation in Nahost nicht von fehlendem Rohöl aus, sondern von einem Mangel an Raffineriekapazitäten. Obwohl Europa keinen Treibstoff mehr aus Russland importiert, ist der Rückgang der russischen Dieselproduktion hier deutlich spürbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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