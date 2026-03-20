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20.03.2026 22:05:00
Warren Buffett Bought 8 Million Shares of This Oil Giant and $100 Oil Proves Him Right
Berkshire Hathaway (NYSE: BRKB) disclosed in a 13F SEC filing that it purchased 8,091,570 shares of Chevron during Q4 2025. With WTI crude now hovering just under $100 a barrel, that bet is looking prescient.The Q4 2025 purchase brought Berkshire's total Chevron (NYSE: CVX) stake to approximately 130 million shares, making CVX 7.24% of Berkshire's entire equity portfolio and one of its top five holdings. Berkshire also holds a large stake in Occidental Petroleum (NYSE: OXY), and in January 2026, closed its acquisition of OxyChem from Occidental, deepening its energy exposure further.This is not a passive position. Berkshire has been building energy exposure while trimming elsewhere, including reducing its Apple stake. The CVX addition signals continued conviction, not portfolio drift.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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