|
08.02.2026 09:45:00
Warren Buffett Called Gold a Do-Nothing Asset in 2018. Here's What a $10,000 Bet Is Worth Today.
No one has ever accused Warren Buffett of being a gold bug. The legendary investor made his fortune by investing in stocks and acquiring businesses. He's never been a fan of buying gold.During Berkshire Hathaway's (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) 2018 annual shareholder meeting, Buffett famously trashed the idea of investing in gold instead of stocks. But how much money would you have today if you'd ignored the advice given by the "Oracle of Omaha" then?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 959,02
|182,83
|3,83
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.