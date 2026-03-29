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29.03.2026 12:02:00
Warren Buffett Was Right: These Oil Stocks Are the Safest Bet in an Iran-Rattled Market
Warren Buffett made a bold bet on a couple of oil stocks before he retired as Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) CEO earlier this year. His company bought nearly 27% of Occidental Petroleum's (NYSE: OXY) outstanding shares and built a 6.5% stake in oil giant Chevron (NYSE: CVX), making them Berkshire's sixth- and fourth-largest holdings, respectively. Those moves have paid off this year as crude prices skyrocketed due to the war with Iran. Here's a look at why these top oil stocks remain a safe bet in today's Iran-rattled market.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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