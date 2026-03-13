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13.03.2026 09:06:00
Warren Buffett Wrapped Up His Illustrious Investing Career by Selling 50% of His Bank of America Stake and Piling Around $1.2 Billion Into This Scorching-Hot Oil Stock
On Dec. 31, billionaire Warren Buffett's illustrious investing career came to a close. Following six decades that saw Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) transform into a trillion-dollar business, the 95-year-old Oracle of Omaha officially handed the baton to his successor, Greg Abel.But just because Buffett telegraphed his retirement eight months in advance, it doesn't mean he stopped positioning the company that he, and now-late right-hand man Charlie Munger, had built for future success.Leading up to his retirement, Warren Buffett meaningfully slashed Berkshire's stake in Bank of America (NYSE: BAC) and, conservatively, piled around $1.2 billion in his final quarter as CEO into an integrated oil and gas stock that's soared since the year began.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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