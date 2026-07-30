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31.07.2026 01:05:00
Warren Buffett's Legacy Oil Bet Is Paying Off Under Greg Abel. Nobody's Talking About It.
Since Greg Abel replaced Warren Buffett as CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB), the company has made investment moves that show Abel won't simply be Buffett 2.0. However, there are notable Buffett influences, including his bet on legacy oil with his Chevron (NYSE: CVX) and Occidental Petroleum (NYSE: OXY) investments.Abel started his tenure as CEO on Jan. 1, 2026, and since then, Chevron and Occidental Petroleum have been two of Berkshire Hathaway's top performers, up 20.3% and 27.3%, respectively, through market close on July 28. While moves such as selling all its Amazon and UnitedHealth Group shares have received a lot of attention, Buffett's energy plays have been paying off so far.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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