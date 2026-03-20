|Rohstoffe im Fokus
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20.03.2026 10:30:38
Warum die Ölpreise auf hohem Niveau verharren
Zwar zeichnet fast drei Wochen nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe gegen den Iran weiter kein Ende des Kriegs ab. Zuletzt ist die Lage aber zumindest nicht weiter eskaliert. Zudem kündigte US-Präsident Donald Trump an, dass Israel keine Energieanlagen im Iran mehr angreifen werde.
Allerdings gingen die Angriffe auch am Freitag weiter. In Kuwait wurden mehrere Anlagen einer Raffinerie nach einem Drohnenangriff, der einen Brand verursachte, stillgelegt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Kuna auf Twitter mitteilte. Das Opec-Mitglied hat bereits zuvor wie andere Förderstaaten auch die Produktion wegen voller Öllager gedrosselt.
Rohstoffexperten der Commerzbank rechnen weiter mit einem hohen Niveau der Ölpreise. Denn nach wie vor zeichne sich keine baldige Wiederaufnahme der Lieferungen durch die Straße von Hormus ab. Der Seeweg ist wichtig für den Transport von Öl und Gas.
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NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)
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|Ölpreis (WTI)
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