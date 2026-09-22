Generaldebatte 22.09.2026 07:40:39

Warum die Ölpreise Verluste stoppen und wieder Gewinne verzeichnen

Warum die Ölpreise Verluste stoppen und wieder Gewinne verzeichnen

Die Ölpreise sind am Dienstag nach den Verlusten der vergangenen Tage wieder etwas angestiegen.

Zum Wochenstart waren sie den vierten Handelstag in Folge gefallen. Zeitweise war der Brent-Preis dabei unter die Marke von 100 US-Dollar gerutscht. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November legte am Dienstag im frühen Handel zuletzt um fast 1,4 Prozent auf 101,71 US-Dollar zu.

In New York beginnt am Dienstag mit der Generaldebatte das wichtigste Treffen der Vereinten Nationen. Dabei beabsichtigt US-Präsident Donald Trump mit Vertretern der Golfstaaten zusammenzukommen. Zudem könnte sich Trump am Rande der Veranstaltung mit seinem iranischen Amtskollegen Massud Peseschkian treffen. Der US-Präsident hatte dazu am Wochenende in einem TV-Interview grundsätzlich seine Bereitschaft erklärt. Außerdem trifft Trump Staats- und Parteichef Xi Jinping, der vom 23. bis 25. September für einen Staatsbesuch in die Vereinigten Staaten reist.

Der Iran-Krieg dauert inzwischen seit fast sieben Monaten an und hat zunehmend auch die Golfstaaten erfasst. Iranische Angriffe sowie die Eskalation mit der Huthi-Miliz gefährden dort Städte, US-Stützpunkte und wichtige Öl- und Schifffahrtswege.

"Die Anleger werden auf Fortschritte an der diplomatischen Front achten, wenn Präsident Trump mit den Präsidenten Peseschkian und Xi zusammentrifft", sagte Hamad Hussain, leitender Ökonom bei Capital Economics der Nachrichtenagentur Bloomberg. Angesichts der weiterhin weit auseinanderliegenden Forderungen der USA und des Iran sei jedoch keineswegs sicher, dass die Gespräche greifbare Fortschritte bringen würden.

Die Versorgungsrisiken im Nahen Osten bleiben derweil hoch. In der Straße von Hormus wurde erneut ein Schiff angegriffen. Wie die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) unter Berufung auf Militärquellen am Montagnachmittag mitteilte, wurde ein in den Persischen Golf einfahrender Tanker von einem Geschoss getroffen.

/stk/zb

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

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Bildquelle: sacura / Shutterstock.com

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