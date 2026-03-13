Ölpreis (WTI)

96,38
USD
0,65
0,68 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Keine Entspannung 13.03.2026 07:43:00

Warum sich die Ölpreise auf hohem Niveau stabil halten - Brent-Öl hält sich bei 100 Dollar

Warum sich die Ölpreise auf hohem Niveau stabil halten - Brent-Öl hält sich bei 100 Dollar

Die Ölpreise haben sich am Freitag auf hohem Niveau zunächst wenig bewegt.

Zum Ende einer turbulenten Woche zeichnet sich somit weiter keine Entspannung ab. Die Freigabe von Ölreserven durch die Internationale Energieagentur zur Wochenmitte hat bisher zu keiner nachhaltigen Senkung des Niveaus geführt. Am Markt sind alle Augen auf die praktisch geschlossene Straße von Hormus gerichtet. Irans Führung ist trotz massiver Angriffe der USA und Israels weiter zu Gegenschlägen und Störung der globalen Ölversorgung in der Lage.

Unterdessen will die US-Regierung dem stark gestiegenen Ölpreis entgegenwirken: Um das Angebot auf dem Weltmarkt zu verbessern, dürfen Länder zeitweise russisches Öl kaufen, das sich bereits auf Schiffen befindet. Die befristete Ausnahme von US-Sanktionen soll bis 11. April gelten.

Am Freitagmorgen wurde für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent zur Lieferung im Mai 100,43 Dollar gezahlt und damit drei Cent weniger als am Vortag.

Die iranischen Revolutionsgarden halten derweil an ihrer faktischen Blockade der Straße von Hormus im Persischen Golf fest. Die Kommandozentrale der Garden erklärte laut der ihr nahe stehenden Nachrichtenagentur Fars, dass sie einer Anweisung des neuen Religionsführers Modschtaba Chamenei folge. Der Schiffsverkehr durch die für den Öltransport wichtigen Straße von Hormus ist nahezu zum Erliegen gekommen.

Die USA sind nach Angaben von Energieminister Chris Wright noch nicht in der Lage, Tanker durch die Meerenge zu eskortieren. Die Marine werde das relativ bald tun können, sagte Wright dem Sender CNBC. "Wir sind einfach noch nicht bereit." Alle militärischen Ressourcen der USA seien aktuell darauf ausgerichtet, die offensiven Fähigkeiten des Irans zu zerstören.

"Dies ist die bedeutendste Unterbrechung der Ölversorgung seit den 1970er Jahren", sagte Philip Jones-Lux, leitender Marktanalyst bei Sparta Commodities, mit Blick auf frühere Versorgungsschocks im Nahen Osten. "Die Freigabe durch die Internationale Energieagentur (IEA) trägt dazu bei, die Preise von astronomischen Höhen fernzuhalten, aber wahrscheinlich nur für einen kurzen Zeitraum", fügte er hinzu.

/stk/jha/

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Weitere Links:

Silber und Gold im Check: Darum bleibt die Panik an den Rohstoffmärkten aus
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Anton Watman / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 96,38 0,65 0,68

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX kaum bewegt erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften sich am Freitag kaum vom Fleck bewegen. An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen