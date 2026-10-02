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02.10.2026 18:58:30
Watch: Why has UK diesel price hit an all time high?
Diesel has now hit an average of £2 a litre in the UK, the RAC motoring group says, with petrol prices also rising.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
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