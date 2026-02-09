WDH: Goldpreis steigt wieder über 5.000 US-Dollar

(ausgefallenes Wort in der Überschrift ergänzt)

LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Montag wieder über 5.000 US-Dollar gestiegen. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 5.040 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Preis noch unter der runden Marke von 5.000 Dollar notiert. Der Preis liegt damit aber noch deutlich unter seinem Rekordhoch von knapp 5.600 Dollar, das er Ende Januar erreicht hatte.

Anfang Februar war der Wert einer Feinunze Gold bis auf fast 4.400 Dollar gefallen. Danach erholte sich der Preis. Im Montag hielten sich die Kursausschläge aber in Grenzen - nachdem sie zuletzt sehr heftig waren.

Die Anleger erhoffen sich in dieser Woche vor allem Aufschluss über die künftige Geldpolitik der US-Notenbank. Die anstehenden Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten könnten hier weiteren Aufschluss geben. Am Mittwoch wird der monatliche Arbeitsmarktbericht und am Freitag werden die Zahlen zu den Verbraucherpreisen erwartet. Zuletzt waren die Zinssenkungserwartungen durch die Nominierung von Kevin Warsh zum US-Notenbankchef gedämpft worden. Höhere Zinsen belasten tendenziell die Edelmetallpreise, da Gold und Silber keine Zinsen abwerfen.

Etwas zugelegt hat auch der Preis für eine Feinunze Silber. Der Preis stieg auf 81,37 Dollar. Im frühen Handel hatte der Preis noch bei 78,50 Dollar gelegen.

Grund für die deutlichen Gewinne von Gold und Silber seit Ende 2025 sind neben der US-Geldpolitik vor allem die vielen Krisen weltweit. Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sichere Häfen in Krisenzeiten. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für viele Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz, Robotik und Energie benötigt wird./jsl/la/he