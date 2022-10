WDH: Ölpreise geben nach - Chinas Wirtschaftsdaten belasten

(Fehlender Buchstabe im ersten Satz ergänzt.)

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag mit Kursverluste in die Handelswoche gestartet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Dezember kostete am Morgen 92,58 US-Dollar. Das waren 92 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im November fiel um 0,86 Cent auf 84,19 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf aktuelle Konjunkturdaten aus China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und einem wichtigen Importeur von Rohöl. Die wirtschaftliche Erholung in China bleibt auf wackeligen Beinen. Im dritten Quartal ist Chinas Wirtschaft zwar stärker als erwartet um 3,9 Prozent gewachsen. Allerdings deuteten weitere am Montag veröffentlichte Konjunktur- und Handelszahlen auf ein durchmischtes Bild der Lage hin.

Eine strikte Null-Covid-Strategie der Führung in Peking mit Lockdowns und anderen harten Maßnahmen bremst die chinesische Wirtschaft, die aber auch unter einer schweren Immobilienkrise, hoher Verschuldung und schwacher heimischer Nachfrage leidet./jkr/mis