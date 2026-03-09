|
09.03.2026 18:36:26
Weak Jobs Data and Rising Oil Prices at the Same Time: Why Investors Are Now Facing a Much Harder Market to Read
Investors are getting served up a double dose of bad economic news.Just as oil prices were spiking on the Iran conflict, topping $100 a barrel for the first time in four years, the Bureau of Labor Statistics reported that 92,000 jobs were lost in the U.S. in February.Stocks tumbled on Friday and continued to fall on Monday in response to the fallout from the war and growing fears that it could last longer than the Trump administration intended, hammering the global economy through its impact on energy prices.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|98,96
|5,64
|6,04
|Ölpreis (WTI)
|88,27
|-6,50
|-6,86
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.