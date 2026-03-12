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12.03.2026 23:15:00
Weak Jobs Data and Rising Oil Prices at the Same Time: Why Investors Are Now Facing a Much Harder Market to Read
Benjamin Graham, the man who helped to train Warren Buffett, liked to say that Wall Street is a weighing machine over the long term and a voting machine over the short term. Essentially, emotions are important to the way investors trade. One of the worst things for emotions on Wall Street is uncertainty, which is unfortunately very high right now. A bear market is a 20% decline in a market-tracking index, such as the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). A recession, informally, is two successive quarters of falling gross domestic product. Those are the numbers, but they don't get pulled out of a magic hat. The actions of investors and consumers lead to falling stock prices and reduced spending throughout the economy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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