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09.11.2026 13:53:09

Wegen Dürre: Agrana-Chef erwartet im kommenden Jahr höhere Preise für Zucker

Die Ernteausfälle bei Zuckerrüben dürften in diesem Jahr bei bis zu 40 Prozent liegenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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