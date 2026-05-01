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01.05.2026 16:16:36
Weitere Senkung erwartet: Benzin 16 Cent günstiger - Tankrabatt entfaltet seine Wirkung
Rauf und runter geht der Benzin- und Dieselpreis seit Anfang März - in der Tendenz aber klar nach oben. Die Bundesregierung will helfen und entscheidet sich für einen umstrittenen Schritt: einen Tankrabatt. Der ist nun in Kraft - und wirkt, meldet der ADAC.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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