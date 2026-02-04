Ölpreis (Brent)

68,30
USD
0,75
1,46 %
04.02.2026 11:44:07

Weiterer Kunde könnte abspringen: Russlands Öl- und Gaseinnahmen nur noch halb so hoch wie Januar 2025

Die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft sind fundamental wichtig für die Finanzierung des russischen Haushalts - und die Invasion in der Ukraine. Doch sie schwinden schon länger. Im Vergleich zum Vorjahresbeginn brechen sie ein. Und es droht weiteres Ungemach.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
