04.02.2026 11:44:07
Weiterer Kunde könnte abspringen: Russlands Öl- und Gaseinnahmen nur noch halb so hoch wie Januar 2025
Die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft sind fundamental wichtig für die Finanzierung des russischen Haushalts - und die Invasion in der Ukraine. Doch sie schwinden schon länger. Im Vergleich zum Vorjahresbeginn brechen sie ein. Und es droht weiteres Ungemach.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
