What a Fund's $15 Million Bet Says About This Volatile Natural Gas Stock
Dallas-based Requisite Capital Management disclosed a buy of Range Resources (NYSE:RRC), increasing its position by 147,197 shares with a value change of approximately $4.76 million in the third quarter, per a November 12 SEC filing.According to a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 12, Requisite Capital Management increased its stake in Range Resources by 147,197 shares from the previous quarter. The reported position at quarter-end stood at 406,232 shares valued at $15.29 million.This buy brings Range Resources to 2.57% of the fund’s reportable AUM, making it the fifth-largest holding.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
